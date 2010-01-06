Литвин: Политикам нужно запретить вмешиваться в религиозные дела

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что политикам нужно запретить вмешиваться в религиозные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в Червоноармейском районе Житомирской области во время подхода к прессе.

По его словам, «украинцы сами должны определиться, какая церковь им нужна».

«Я подчеркиваю! Это должны сделать сами украинцы – не политики, и не олигархи», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он перечислил все имеющиеся в Украине церкви.

В.ЛИТВИН отметил, что, по его мнению, отсутствие единой церкви в Украине является проблемой самих существующих в Украине церквей.

«Церкви не хотят и не могут разделить деньги между собой, все понимают при этом, что церковники не правы, но при этом никто не хочет предпринять шаг для объединения церквей в единую», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады Украины считает, что попытки некоторых властных лиц создать «государственную церковь» лишь углубляют противостояние населения на религиозной почве.

«Попытки политиков создать государственную церковь, как правило, оборачиваются тем, что у нас углубляется раскол», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, иерархи церквей должны понимать свою ответственность за духовную чистоту нашего общества. «Нельзя сегодня превращать, как это сегодня делается, храм в бизнесовую структуру. Люди должны идти в церковь для того, чтобы ощутить покой и поддержку», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день за услуги церкви устанавливается конкретная стоимость, что является недопустимым. «Это не должно превращаться в то, что напоминает вымогание. А политикам я вообще запретил бы говорить на тему религии, на тему межнациональных отношений, на тему языка», - сказал он.