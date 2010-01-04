Ющенко передал церкви Святого Покрова в Бучаче фрагмент иконостаса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время рабочей поездки в Тернопольскую область передал фрагмент иконостаса - Диаконские двери - церкви Святого Покрова в г. Бучач.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы не только возвращаем нашим храмам то, что им принадлежит, мы возвращаем нашу веру, наш дух», - сказал Президент, указав на роль церкви в формировании соборного независимого Украинского государства.

Во время торжеств глава государства также отметил роль Греко-католической церкви в духовном развитии украинской нации и построения Украины.