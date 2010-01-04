Власти Прикарпатья к Рождественским праздникам выделили церквям по 5 тыс. грн.

Власти Прикарпатья к Рождественским праздникам церквям области выделили по 5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета, председатель облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК подписали совместное распоряжение №839, согласно которому храмам выделено по 5 тыс. грн. из общего фонда областного бюджета. В частности, 5 тыс. грн. получат к Рождественским праздникам: церковь Рождества Христова (УГКЦ) в селе Подпечары Тисменицкого района (для завершения строительства), церковь Святого Йосафата (УГКЦ), что в селе Кудлатовка Калушского района (для восстановления колокольни), Украинская Автокефальная Православная церковь святого Николая в селе Коленки Городенковского района (для реконструкции), церковь Рождества Пресвятой Богородицы (УГКЦ) в селе Нараевка Галичского района (для сооружения колокольни) и церковная община приселка Плай поселка Верховина (для строительства церкви). А Коломыйскому городскому бюджету направлено 5 тыс. грн. для изготовления иконы в часовне «Чернобыльский Спас».