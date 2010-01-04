Ющенко убежден, что в Украине будет единая поместная церковь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине будет создана единая поместная церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на церемонии освящения храма Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) в селе Плавье Сколивского района Львовской области.

«Я убежден, что мы придем к единой поместной церкви», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он дал очень высокую оценку диалогу, который несколько месяцев назад начался между украинскими православными церквами. «Это сверхважный шаг», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что без единой поместной церкви трудно говорить о единстве нации.

Президент также отметил важность создания единой поместной церкви для дальнейшего становления Украинского государства. «Мы каждый день, как у Господа Бога на распятии, когда одна часть общества тянет в одну сторону, другая часть общества тянет в другую», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что 18 лет – это чрезвычайно мало для того, чтобы утвердить государство. «Мы прожили прекрасные 18 лет. Я убежден, что гетману Мазепе было не легче завоевывать украинскую мечту – строить украинскую нацию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, сказав то же самое о сечевых стрельцах, Украинской повстанческой армии и других борцах за независимость Украины.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства отметил, что приятно начинать новый год с такого события, как открытие нового храма на бойковской земле. В этом контексте Президент вспомнил о роли Греко-католической церкви в духовном развитии украинской нации и развитии Украинского государства.

«Сегодня построение этого храма является большой победой и свидетельством того, как из года в год украинская нация, которая последние 350 лет мечтает об одном - иметь собственное государство - через духовное восстановление, духовное сближение все больше и глубже ощущает себя единой нацией, единым народом», - отметил В.ЮЩЕНКО.

После завершения торжеств глава государства подарил новому храму церковную утварь для обряда причастия.