Правительство предлагает партнерскую модель отношений Церкви и государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ивано-Франковске на встрече с правящими епископами епархий УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП, и пасторами евангельско-христианских церквей Ивано-Франковской области сказал председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий РЕШЕТНИКОВ.

«Правительство высоко ценит то, что вы делаете для утверждения Украинского государства, - отметил он, обращаясь к священнослужителям. – В настоящее время в Украине продолжается качественный рост церквей, которые восстанавливают свой авторитет, который традиционно имела церковь. Поэтому правительство в настоящее время предлагает партнерскую модель отношений Церкви и государства».

Ю.РЕШЕТНИКОВ также сообщил, что правительство много сделало за два года. В частности, решен вопрос землепользования религиозными организациями, решено, что они оплачивают за газ по тарифам населения, разрешено отдельным конфессиям пребывание в Украине священников иностранных государств вместо 90 дней до трех лет, а также церковные организации, строящие свои культовые сооружения, освобождены от уплаты за снос зеленых насаждений на территории строительства.

Председатель Госкомитета Украины по делам национальностей и религий заметил, что правительство направило в парламент законопроекты «О праве религиозных организаций учреждать учебные заведения и школы», «Об освобождении от НДС ввоза библий в Украину», «Об установлении моратория на отчуждение бывшего церковного имущества» и т. п. По его словам, в настоящее время 167 религиозных объектов находится в государственной собственности, еще столько же - в коммунальной.

Владыки традиционных христианских церквей, в частности владыка Ивано-Франковский и Галицкий УАПЦ АНДРЕЙ, высказались за то, чтобы «не допустить в Украине «религиозного болота», мол традиционные конфессии вытесняют чужеземные. Просили Ю.РЕШЕТНИКОВА решить проблемы «социальной защиты священников, предоставления им пенсии, а также не взимать с меценатов, жертвующих средства на строительство храмов, налогов».

Заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Олег КОРЖАК обратил внимание также, что правительство до сих пор не решило вопрос предоставления средств на покрытия ущерба, который претерпели культовые сооружения во время наводнения в 2008 году. «Людям и организациям возмещение было, а религиозным организациям - нет. Хотя все расчеты об этом мы направляли в Кабинет министров Украины», - добавил О.КОРЖАК.