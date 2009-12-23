Цены на природный газ для всех нужд религиозных организаций установлены как для населения

В соответствии с правительственными нормативными изменениями Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) установила, что природный газ для всех нужд религиозных организаций отпускается на уровне розничных цен, используемых для нужд населения, дифференцированных в зависимости от годовых объемов потребления. При этом указанные цены не распространяются на объемы природного газа, в случае его использования для производственно-коммерческой деятельности, сообщает Институт религиозной свободы.

Новый подход к тарификации утвержден постановлением НКРЭ №1398 от 10.12.2009 года , с принятием которого утратило силу предыдущее постановление НКРЭ № 1129 от 01.10.2009 года, которое предусматривало уменьшение цены на природный газ только для отопления культовых сооружений религиозных организаций.

Согласно новому постановлению НКРЭ, копия которого находится в распоряжении ИРС, цены на природный газ для нужд религиозных организаций остались на том же уровне, что соответствует тарифам как для населения. Однако теперь они распространяются на все нужды религиозных организаций, за исключением объемов газа, используемых для производственно-коммерческой деятельности.

Следует отметить, что указанные цены также учитывают налог на добавленную стоимость, сбор утвержденного тарифа на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу.

Таким образом, для отопления культовых сооружений религиозных организаций установлены такие же цены как для населения, дифференцированные в зависимости от годовых объемов потребления. Этим решением НКРЭ обеспечила реализацию правительственных изменений, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №1239 от 18.11.2009 года.

Новые тарифы на природный газ для нужд религиозных организаций вступили в силу с 10 декабря 2009 года.

Как сообщал ИРС, 13 июля 2009 года на встрече с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций Премьер-министр Юлия Тимошенко заверила, что Правительство доведет до логического завершения вопрос предоставления коммунальных услуг Церквям по ценам, установленным для населения.

