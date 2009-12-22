Духовные лидеры призывают украинцев идти на выборы

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 21 декабря обнародовал Обращение к украинскому народу по поводу выборов Президента Украины. Как сообщает Институт религиозной свободы, документ отражает общую позицию конфессий о необходимости участия граждан в выборах, приводит критерии осознанного выбора и призывает кандидатов на должность Президента Украины способствовать консолидации общества. Духовные лидеры страны также призывают СМИ подавать правдивую информацию о кандидатах и ходе избирательного процесса и предостерегают верующих, подчеркивая недопустимость агитации от имени Церквей и религиозных организаций.

"Мы верим, что бытие людей, народов и стран направляется Богом. Но и от каждого из нас зависит, какой путь – правды или лжи, добра или зла – мы избираем. Всевышний дал нам свободу выбора, но вместе с ней возложил на нас ответственность за его последствия", – отмечается в документе.

Предстоятели Церквей и религиозных организаций призывают всех избирателей, “несмотря на возможное разочарование или уныние в отношении политики и политиков, в день голосования прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор”.

Они подчеркивают, что "В мире нет государства без руководства. Если мы будем равнодушны к выборам Президента – этот выбор все равно будет сделан, но уже без нашего участия. Этого нельзя допустить, ведь реализация права выбора – это гражданский долг".

В своем выборе главы конфессий Украины призывают каждого "руководствоваться не личной выгодой, а осознанием блага общества, моральными критериями и собственными мировоззренческими убеждениями".

При этом в своем Обращении духовные лидеры предостерегают всех: "Не дайте себя купить, не продавайте свой голос за деньги, подачки или обещания, будьте достойными высокого звания Человека и Гражданина".

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций также призывает кандидатов на должность Президента Украины способствовать консолидации общества, строить свою избирательную кампанию в духе укрепления государственной независимости и суверенитета, единства народа, высоких моральных ценностей.

"Мы обращаемся ко всем, от кого зависит честное и справедливое проведение выборов, – членам избирательных комиссий, политикам, судьям и правоохранителям – помните о своей ответственности перед Богом и украинским народом", – отмечается в Обращении ВСЦиРО.

Главы конфессий также призывают владельцев СМИ и журналистов сообщать правдивую информацию о кандидатах и ходе избирательного процесса.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в том числе обратился к верующим и священнослужителям всех конфессий с призывом не участвовать в политической агитации от имени Церквей и религиозных организаций – даже если об этом будут просить или принуждать. Они объясняют это тем, что "место молитвы и собрания верующих должно быть открытым для сторонников различных политических сил, а политические убеждения не должны становиться поводом для разделения среди верующих".

Первоиерархи Церквей и религиозных организаций обратились и к политикам со словами: "Уважайте веру в Бога, помните, что политика – быстротекущая и скоропроходящая, а Бог и вера в Него – вечные".

В завершение Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал всех верующих усиленно молиться о честных и справедливых выборах, об избрании наиболее достойного кандидата на пост Президента Украины, а в день голосования – прийти на избирательные участки и отдать свой голос за достойного кандидата.



