«Церкви могут многое в сфере духовной поддержки человека»

Церкви могут многое сделать в сфере духовной поддержки человека, который нуждается в помощи в преодолении вредных привычек, сознательно выбирая для себя здоровый образ жизни. Такую точку зрения высказал Министр охраны здоровья Украины Василий КНЯЗЕВИЧ на заседании Общественного совета при МОЗ по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций 10 декабря, сообщает Институт религиозной свободы.

«Наше общество должно быть здоровым и физически, и духовно, то есть вести здоровый и нравственный образ жизни, ведь это является действенной профилактикой любых болезней и эпидемий, а также путь к преодолению такого общественного недуга как ВИЧ и СПИД», - подчеркнул Министр.

Вместе с тем он отметил, что Министерство охраны здоровья остается открытым для налаживания сотрудничества с Церквями и религиозными организациями в сфере здравоохранения «для того, чтобы наши сограждане в случае необходимости всегда могли получить духовную поддержку в процессе своего физического выздоровления».

"Верю, что в следующем году общественный совет сможет совместными усилиями выработать предложения для Министерства по важнейшим вопросам в сфере здравоохранения, которые на сегодня волнуют и верующих, и медицинское сообщество. Мы вместе с Вами можем значительно больше", – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

***Общественный совет при Министерстве охраны здоровья Украины (МОЗ) по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) образован приказом МОЗ Украины от 22.05.2009 года №358, которым также утвержден его персональный состав и положение. Общественный совет образован как постоянно действующий совещательно-консультативный орган при Министерстве соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ВСЦиРО и МОЗ Украины от 16.12.2008 года с целью обеспечения проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере здравоохранения.



