Удостоверение “Участник боевых действий” вручено священнику

В Днепропетровском областном военном комиссариате состоялось торжественное вручение удостоверения “Участник боевых действий” протоиерею Игорю ОСАДОВСКОМУ, настоятелю храма Святого Георгия Победоносца.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, с октября 2008 года по апрель 2009 года протоиерей ИГОРЬ исполнял обязанности офицера по вопросам религии и входил в состав 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса – одиннадцатой ротации национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово.

Областной военный комиссар полковник Юрий МИРОНОВ, вручая удостоверение “Участник боевых действий”, отметил, что быть православным священником в Косово – это уже подвиг, а оберегать души наших военнослужащих – святая обязанность каждого священника. Ведь именно в экстремальных условиях простая беседа и Божье благословение помогают выдерживать физические и моральные нагрузки.

“За время, которое мы провели в Косово, у нас не было ни одного конфликта на религиозной почве. Греко-католики посещали наши службы и молились вместе с православными, даже мусульмане часто приходили в церковь. Это свидетельствует, что религия может и должна объединять”, – отметил отец ИГОРЬ.