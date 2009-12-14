Президент поздравил патриарха Филарета по случаю дня тезоименитства

Президент Виктор Ющенко поздравил патриарха Киевского Филарета по случаю дня тезоименитства - Филарета Милостивого.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Пусть Небесный Покровитель дарует Вам большую духовную силу в патриаршем служении на благо церкви и родного народа", - отметил В.Ющенко в поздравлении.

Президент Украины также подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата в лице Филарета имеет неутомимого труженика на ниве Божьей, мудрого руководителя и наставника священничества и верующих, талантливого проповедника и богослова.

В.Ющенко отметил, что уважает Филарета как ревнителя мижправославного единства и последовательного борца за создание в Украине единой поместной православной церкви, и ценит его твердую патриотическую и государственную позицию.

Президент пожелал патриарху здоровья, Божьей милости и вдохновения, на многая лета.