Украина инициирует упрощение оформления виз в Швейцарию для религиозных общин

Украина инициирует упрощение оформления виз в Швейцарию для представителей неправительственных организаций и религиозных общин.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

Исполняющий обязанности директора департамента консульской службы МИД Украины Сергей Камышев и начальник департамента международных договоров Федерального офиса по вопросам миграции Швейцарии Лоран Перриар во время переговоров в Киеве согласовали такую инициативу в рамках проекта соглашения об упрощении оформления виз между Кабинетом Министров и швейцарским Федеральным советом.

Этим соглашением в целом предусматривается, что преимущества при оформлении виз для въезда в эту страну будут распространяться на более широкий круг граждан Украины в сравнении с действующим соглашением между Украиной и Европейским Союзом.

Также в этом проекте соглашения зафиксирована обязанность швейцарских консульских учреждений предоставлять заявителям анкету для оформления визы на украинском языке, а в случае отказа в оформлении визы - письменное обоснование причин такого отказа.

Стороны договорились, что соглашение будет подготовлено к подписанию в начале 2010 года.