Парламентарии призывают Правительство содействовать возвращению костела в Киеве католической общине

Учитывая то, что 6 декабря 2009 года отмечаться 100-летний юбилей со дня освящения костела св. Николая в городе Киеве, народные депутаты Украины обратились к Премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой содействовать возвращению римско-католической общине данного культового сооружения. Тем самым, по мнению парламентариев, наконец-то будет "восстановлена историческая справедливость в отношении костела святого Николая в г. Киеве". Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Коллективное депутатское обращение, копия которого находится в распоряжении ИРС, подписали Владимир Марущенко, Роман Зварыч (НУНС), Ольга Боднар, Элина Шишкина, Валерий Бабенко, Руслан Лукьянчук, Валерий Камчатный (БЮТ) и Тарас Чорновил.

В письме к главе Правительства народные избранники отметили, что "руководство Римско-Католической Церкви в Украине не возражает против размещения Национального дома органной и камерной музыки в указанном здании после его передачи религиозной общине до решения вопроса о его переносе в другое помещение, с пониманием относясь к тому, что такой перенос потребует длительного времени".

Парламентарии отмечают, что по их информации Госкомнацрелигий уже подготовил и внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект правительственного постановления, направленного на решение данного вопроса.

Учитывая общественную важность данного вопроса, народные депутаты Украины просят Премьер-министра поддержать проект соответствующего постановления и наконец-то восстановить историческую справедливость относительно костела св. Николая в городе Киеве.

***Костел святого Николая – сооружение культового назначения начала ХХ века, расположено в центре города Киева на улице Большой Васильковский. Костел сконструирован в 1899-1909 годах и построен в готическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту С. В. Валовського. В 1909 году костел был освящен римско-католической общиной. После 1917 года костел закрыли, а с февраля 1980 года в перестроенном под концертный зал помещении костела св. Николая расположился Национальный дом органной и камерной музыки Украины. Вопрос о возвращении пулевой здания верующим неоднократно поднимался перед органами государственной власти за время независимости Украины.



