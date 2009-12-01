ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов о деятельности религиозных организаций

В течение новой пленарной недели, с 1 по 4 декабря, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в профильных комитетах и сессионном зале ряд законопроектов, которые касаются отдельных аспектов деятельности религиозных организаций. Об этом УНИАН сообщили в Институте религиозной свободы.

В среду, 2 декабря, Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотрит проект Закона Украины «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (регистр. №2450), который готовится ко второму чтению в Парламенте.

Следует отметить, что в июле этого года Институт религиозной свободы направил в этот парламентский Комитет предложения к тексту указанного законопроекта, которые предусматривают расширение сферы действия будущего закона также и на публичные религиозные обряды и церемонии – путем внесения соответствующих изменений в статью 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

"В интересах религиозного сообщества Украины – Церквей, религиозных организаций и верующих граждан Украины, крайне важной является необходимость внедрения единого унифицированного законодательного подхода в сфере реализации конституционных положений о порядке организации мирных собраний не зависимо от того, кто выступает их организаторами и участниками, – будь то верующие или неверующие граждане", – говорилось в обращении ИРС в Комитет.

В четверг, 3 декабря, для включения в повестку дня и принятия решения предлагается проект Постановления о сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры и дальнейшее развитие Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (регистр. №5135, авторы – В.Яворивский, В.Деревляный, Я.Кендзер и другие).

Ранее подобный документ уже подавался в Верховную Раду по инициативе членов Комитета по вопросам культуры и духовности. Однако во время рассмотрения в сессионном зале эта инициатива не получила достаточного количества голосов, необходимого для ее принятия в качестве постановления.

В этот же день в повестку дня пленарных заседаний текущей сессии Парламента планируется включить также вопрос о рассмотрении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (регистр. №5146, автор – Кабинет Министров Украины). Как сообщал ИРС, данный законопроект обходит проблему "двойной регистрации" религиозных организаций, о которой неоднократно заявляли эксперты и представители конфессий.

