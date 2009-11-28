В Софийском соборе Киева отслужена молитва по жертвам Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО и детьми принял участие в чине и молитве по умершим от голода, которая состоялись в Софийскому соборе Киева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, молитву совместно провело верховное духовенство Украины.

На ней присутствовали руководители религиозных организаций Украины, высшие должностные лица государства, в частности премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, народные депутаты, представители КГГА, общественных организаций, интеллигенции.