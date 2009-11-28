Комиссия по реализации прав религиозных организаций должна стать "площадкой" для принятия политических решений

Вице-премьер-министр Украины Иван Васюник выразил убеждение, что заседания Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций должны стать не местом дачи очередных малоэффективных поручений, но своеобразным "площадкой", где будут приниматься политические решения по сложным вопросам государственно-церковных отношений.



Как сообщает Институт религиозной свободы, об этом Вице-премьер заявил на очередном заседании Комиссии, которое состоялось 26 ноября 2009 года в Доме Правительства.

В ходе встречи представители конфессий, входящих в состав Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, и почти всех министерств и других центральных органов исполнительной власти обратили внимание на недостаток нравственного воспитания молодежи в современных условиях. В частности Комиссия рассмотрела состояние преподавания в Украине курсов духовно-нравственного направления.

Обращаясь к участникам заседания, Вице-премьер Иван Васюник отметил: "Я принципиально придерживаюсь позиции, что и Вице-премьер-министр, и Комиссия, и Госкомнацрелигий должны отойти от бюрократической практики и настроиться на кропотливую работу, понимая, что вопросы государственно-конфессиональных отношений являются непростыми и для их решения требуются толерантность и определенное время".

Кроме этого, Иван Васюник прокомментировал нарекания некоторых обозревателей на деятельность Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали (НЭК). Он отметил, что НЭК осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства, защищая моральные устои общества. В том числе предотвращая распространение в Украине произведений, в частности киноискусства, пропагандирующих культ жестокости и несущих вполне реальную угрозу не только причинения глубокого психического и эмоционального вреда сознанию детей и молодежи, но и деградации общества в целом.

"В ближайшее время в сотрудничестве с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций нам необходимо провести общественные слушания по поводу проблемы пропаганды жестокости, насилия и аморальности в кинотеатрах и на телевидении", – подчеркнул Вице-премьер-министр Иван Васюник.

По словам чиновника, рассмотрение этой проблемы должно выйти за рамки персональных обвинений в адрес НЭК и выйти на уровень общественной дискуссии по поводу ценностных ориентиров, на которых в Украине должны воспитываться дети, подростки и молодежь. Иван Васюник призвал Церкви и сознательных верующих публично высказать в этом вопросе свою позицию и присоединиться к формированию в государстве высоконравственной нации.

***Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций создана Кабинетом Министров Украины 25 июня 2008 года как постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Такое решение Правительство приняло после первой встречи Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций от 11 апреля 2008 года. Положение о Комиссии и ее состав утверждены постановлением Кабмина от 30 октября 2008 года.