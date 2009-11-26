Секретариата ВСЦиРО подготовит обращение по случаю выборов президента

Главы и представители конфессий провели заседание Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое состоялось 24 ноября в помещении Миссии «Каритас-Спес» при участии Председателя ВСЦиРО епископа Маркияна Трофимьяка. Это была первая рабочая встреча после выездного заседания Совета в Иерусалиме, которая имела целью спланировать дальнейшую работу и сотрудничество Церквей и религиозных организаций.

Как сообщили РИСУ в Институте религиозной свободы, участники заседания заслушали информацию заместителя председателя Госкомнацрелигий Николая Новиченко относительно состояния государственно-конфессиональных отношений в Украине. Он также проинформировал присутствующих о результатах согласительного совещания по проекту Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине, который планируется к утверждению в качестве законодательного акта.

Члены Секретариата ВСЦиРО рассмотрели вопросы, связанные с формированием общественных советов по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при ряде министерств, а также рассмотрели входящую корреспонденцию, поступившую в адрес Совета в течение последнего времени его работы.

В ходе заседания особое внимание было посвящено деятельности Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам общественной морали. Все присутствующие выразили поддержку ее деятельности, в частности усилия НЭК в сфере утверждение в обществе высоких моральных стандартов, предотвращения распространению разврата, жестокости и оскорбительных для верующих материалов в печатных изданиях, на телевидении, радио и в рекламе. По результатам обсуждения этого вопроса Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций решил подготовить специальное открытое обращение с призывом о повышении уровня нравственности в обществе и против распространения сквернословия на украинском телевидении, радио и в других СМИ.

Главы и представители конфессий также приняли решение о подготовке обращения к общественности по случаю выборов Президента Украины, которые состоятся в начале 2010 года.

В завершение заседания председатель в ВСЦиРО, ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине епископ Маркиян Трофимьяк отметил: "Самым большим достижением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций является гармония в отношениях между каждым ее участником. И эту гармонию надо сохранить любой ценой – это Божий дар, данный нам в Украине".

В заседании Секретариата ВСЦиРО приняли участие главы и полномочные представители Римо-Католической Церкви в Украине, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом), Украинской Греко-Католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан – баптистов, Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины, Украинской Лютеранской Церкви, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины, Объединения иудейских религиозных организаций Украины и Духовного управления мусульман Украины.

В качестве приглашенных в мероприятии приняли участие представители Госкомнацрелигий и руководство общественной организации «Институт религиозной свободы».