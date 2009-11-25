В Киеве состоялось заседание совета церквей и религиозных организаций

В Киеве состоялось заседание городского совета церквей и религиозных организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в ходе заседания Киевского городского совета церквей и религиозных организаций при Киевском городском председателе столичная власть и представители различных религиозных конфессий города разработали План совместных мер по предотвращению распространения пандемии гриппа, профилактике вирусных заболеваний среди населения и преодолению последствий эпидемии гриппа.

Кроме того, обсуждались пути дальнейшего сотрудничества церквей и религиозных организаций и столичной власти в сфере духовной и социальной деятельности, а также налаживания взаимодействия религиозных организаций с коммунальными СМИ.

По мнению заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА, для более эффективной помощи малозащищенным киевлянам необходимо наладить плодотворное сотрудничество городской власти со всеми конфессиями города, деятельность которых направлена на защиту социально-чувствительных категорий населения.

«Налаживание продуктивного и откровенного диалога с церквами и религиозными организациями города – это одна из приоритетных задач столичной власти. Мы высоко ценим их благородный труд, благодарны за просветительскую деятельность и инициативы, направленные на гармонизацию межконфессиональных отношений в столице. Кроме того, не последнюю роль церковь играет и в преодолении эпидемии гриппа и его последствий, ведь чаще люди прислушиваются к советам своих духовных наставников, чем к словам чиновников. Также мы готовы предоставить возможность освещать свою деятельность в коммунальных средствах массовой информации представителям всех конфессий», – сказал С.РУДЫК.

По его словам, столичная власть планирует заключить соглашения с религиозными организациями города о предоставлении ими помощи в уходе за пациентами учреждений здравоохранения, о сотрудничестве в предоставлении медико-санитарной помощи в хосписах и отделениях сестринского присмотра, о создании кризисных центров при религиозных организациях для предоставления психологической помощи тяжелобольным и социально дезадаптированным пациентам и т.п.