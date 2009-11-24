Рассмотрен вопрос функционирования храмов на территории военных частей

В Киеве состоялось очередное заседание Совета по вопросам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины, в ходе которого представители конфессий обсудили вопросы функционирования храмов и часовен на территории военных частей Вооруженных Сил Украины. Во время заседания неоднократно отмечалось, что сотрудничество военных с Церковью развивается и имеет положительные результаты. Об этом сообщает

На базе многих армейских подразделений действуют храмы. Усилиями священнослужителей количество таких частей постоянно растет, и военнослужащие могут удовлетворять свои религиозные потребности – молиться, причащаться, исповедоваться.

"В каждой воинской части должна быть церковная община, в армии должна звучать проповедь, ведь в ней всегда была сила Истинны, которая побуждает к патриотизму, подвигам и ответственному отношению к служебным обязанностям", – отметил председатель Совета, руководитель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины и другими воинскими формированиями Украины архиепископ Львовский и Галицкий Августин.

По словам секретаря Совета, референта отдела УГКЦ по делам душпастырства в силовых структурах Украины о. Любомира Яворского: "Заседание было очень важным. Мы решили не возвращаться в прошлое – в тех храмах и часовнях, которые были построены той или иной конфессией, пока будут осуществляться служения так, как и было это до сих пор – той конфессией, которая занималась строительством или реставрацией храма или часовни. Но главной целью является совместное строительство новых храмов или часовен, в которых мы будем поочередно осуществлять служение. Мы находим консенсус – и это очень позитивная тенденция".

В свою очередь директор Департамента гуманитарной политики Министерства обороны Илья Тищенко поблагодарил священников за плодотворную работу в сфере развития душпастырства в Вооруженных Силах Украины. По его словам это сотрудничество положительно влияет на общую ситуацию в войсках.

На заседании Совета также обсуждался вопрос о строительстве сооружений, которые изначально будут иметь значение культовых и будут находиться на территории военных частей.

"Министерство обороны является пользователем, а не владельцем земли, поэтому может выделять землю только под строительство жилья и объектов социальной сферы, а культовые сооружения в этот перечень, к сожалению, не входят. И потому для решения этой проблемы я предлагаю всем участникам Совета совместно разработать предложения по изменениям в законодательство и предоставить их в установленном порядке к рассмотрению", – отметила директор Департамента строительства Минобороны Татьяна Амосова.

В рассмотрении этого вопроса также принял участие начальник управления по решению социальных вопросов Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины Виталий Гриценко.

По информации Минобороны сегодня на территории военных частей, академий и военных городков находится 48 культовых сооружений, в который осуществляются Богослужения. При этом все они восстановлены и переоборудованы с участием военнослужащих, меценатов, общественности и представителей конфессий. Указанные объекты не принадлежат религиозным общинам, а являются государственной собственностью, находятся в сфере управления Минобороны и могут использоваться представителями разных конфессий.

Напомним, что порядок использования данных культовых сооружений определен Директивой Министра обороны Украины об упорядочении вопросов удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины №Д-25 от 21 апреля 2006 года.

На следующем заседании Совета, которое состоится 21 января 2010 года, будет рассматриваться совместная Концепция пастырской опеки военнослужащих Вооруженных Сил Украины.