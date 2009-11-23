Президент Украины поздравил митрополита Владимира с днем рождения (фото)

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира с 74-ым днем рождения.

«Ваша подвижническая духовная деятельность как ученого-богослова, наставника и воспитателя священства и мирян заслужила любовь и уважение среди верных. Вы стали для них достойным примером преданности Господу и украинскому народу», - говорится в поздравлении В.Ющенко.

Он также высоко оценил вклад митрополита в религиозную жизнь Украины, укрепление межконфессионального мира и согласия в обществе.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ (МП), в понедельник митрополит Владимир провел Божественную литургию в трапезном храме Киево-Печерской Лавры.