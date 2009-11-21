Депутаты призывают напечатать учебник по «Христианской этике» за бюджетные средства

Народные депутаты Украины поддержали инициативу о необходимости бюджетного финансирования в 2010 году печати учебников по предмету «Основы христианской этики». Соответствующее обращение к главе Правительства Юлии ТИМОШЕНКО направили 13 парламентариев из фракций БЮТ, НУНС и Блока Литвина, составляющих правящую коалицию в Верховной Раде Украины. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Обращение, инициированное народным депутатом Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ (партия ХДС), подписали также Ольга БОДНАР, Руслан ЛУКЬЯНЧУК, Виталий БАРВИНЕНКО (БЮТ), Владимир МАРУЩЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Николай МАРТЫНЕНКО, Олесь ДОНИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Александр ЧОРНОВОЛЕНКО, Валерий БОРИСОВ, Кирилл КУЛИКОВ (НУНС) и Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина).

Народные избранники призывают включить печать учебников по предмету «Основы христианской этики» в План изданий учебной литературы, которая будет издаваться в 2010 году за государственные средства. Для этого они просят Кабинет Министров Украины предусмотреть соответствующее финансирование в проекте Госбюджета на следующий год.

В обращении, копия которого находится в распоряжении ИРС, парламентарии напомнили Премьер-министру Украины провозглашенное ею в июле 2009 года стремление "шаг за шагом поднимать духовность и мораль нашей нации" и заявление Юлии Тимошенко о том, что Правительственная "команда придерживается принципа поднятия и возрождения духовности нации". В связи с этим, авторы обращения выразили надежду, что потребность в обеспечении украинских школьников учебниками по предметам духовно-морального направления найдет отклик в сердце главы Правительства, а также надлежащее воплощение в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как известно, предметы духовно-морального направления преподаются в украинских школах на факультативной основе с 2006 года и за это время получили положительную оценку родителей учеников, религиозного сообщества и Министерства образования и науки Украины.

Напомним, что 10 ноября этого года похожие обращения направил в Министерство финансов и парламентский Комитет по вопросам бюджета народный депутат Украины Владимир МАРУЩЕНКО (ХДС). В своих письмах он представил позицию возглавляемого им Общественного совета при Минобразования по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями, который на своем последнем заседании пришел к выводу о необходимости бюджетного финансировании учебников по предметам духовно-нравственного направления.

