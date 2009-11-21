Президент Украины поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
15:46, 21 ноября 2009Государство
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С приятностью вспоминает встречу в Киеве
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Предстоятеля Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА с днем рождения.
Об этом сообщает сайт главы государства.
В.ЮЩЕНКО пожелал Патриарху “успехов в неутомимом архипастырском служении Господу и организации церковной жизни в России”.
“С приятностью вспоминаю нашу встречу в Киеве и надеюсь, что и в дальнейшем между нами будут существовать искренние и дружеские взаимоотношения”, - отметил В.ЮЩЕНКО.
Он пожелал Патриарху крепкого здоровья, духовной и телесной силы, Божьего благословения на многие и благие лета.
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