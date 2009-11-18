Коммунисты предлагают исключить упоминания о Боге в гимне России

В Госдуму сегодня внесен законопроект об исключении упоминания о Боге в государственном гимне РФ. Автором инициативы выступил депутат-коммунист Борис Кашин, передает ИТАР-ТАСС.

Разработчик, в частности, обращает внимание, что гимн РФ является официальным государственным символом РФ, должен соответствовать положениям Конституции страны и способствовать консолидации общества на основе понятных и принятых гражданами идей и принципов. В связи с этим он напоминает, что в Основном законе закреплено, что Россия - светское государство и что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой.

"Значительная часть граждан Российской Федерации не исповедует никакой религии, относит себя к атеистам", - отметил Кашин. По его мнению, "слова действующей редакции гимна "хранимая Богом родная земля" не соответствуют основам их мировоззрения". Парламентарий предлагает заменить в двенадцатой строке текста гимна слово "Богом" словом "нами". Депутат-коммунист полагает, что внесение такой "правки" в текст гимна не противоречит гражданскому законодательству в части защиты авторских прав, так как, согласно ему, государственные символы не являются объектами авторских прав.

Кроме того, учитывая, что действующая редакция текста гимна была предложена сравнительно недавно, "предлагаемые изменения не наносят ущерб исторической памяти нашего народа", заключил Кашин. Он уверен, что предлагаемые им поправки будут способствовать "консолидации общества на основе принципов, утверждаемых Конституцией и образно отраженных в музыкально-поэтическом произведении - государственном гимне РФ".

Между тем в Русской православной церкви считают идею Кашина недальновидной.

"Тем самым мы исключаем из центра внимания россиян то, что Бог оберегает нашу страну и имеет над ней Свой промысел", - заявил руководитель службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Георгий Завершинский.

По его мнению, "неправильно и недальновидно" исключать мысль о Боге, упование на Него и молитву к Нему из государственного гимна.

"Убирая слово "Бог", мы "оставляем за кадром великий культурный и духовный потенциал, который всегда был в России, и когда мы пытались от него отгородиться, то это не привело к хорошим результатам для страны".

Как подчеркнул священник, "невозможно смотреть в будущее и ожидать блага, опираясь только на самих себя".

"Подразумевая под словом "Бог" все самое благое, высокое, нравственное и духовное в человеке, мы никоим образом не задеваем чувства тех, кто пока не верит в Бога, но напоминаем всем, и этим людям тоже, что доброе и нравственное присуще нашему народу", - сказал Георгий Завершинский.

Текст гимна Российской Федерации

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное.

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!