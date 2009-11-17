ВР рассмотрит законопроекты о нравственности и деятельности религиозных организаций

С 17 по 20 ноября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопросов утверждения нравственности и деятельности религиозных организаций. Об этом сообщает

Институт религиозной свободы.

Первый пленарный день Парламент начал с принятия во втором чтении проекта Закона о противодействии распространения детской порнографии, который был зарегистрирован представителями всех депутатских фракций.

Законопроект №3271 рассматривался во втором чтении 17 ноября и предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии распространению детской порнографии. За принятие данного проекта проголосовали 367 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О телекоммуникациях» и Закон Украины «О защите общественной морали», чем закрепить ответственность за распространение продукции порнографического характера, созданной с участием ребенка или с использованием его образа, и за вовлечение несовершеннолетних в процесс изготовление порнографических материалов. Также документ предусматривает меры по предотвращению распространения подобных материалов в сети Интернет или с помощью информационно-коммуникационных систем.

В связи с необходимостью учета отдельных существенных поправок депутаты отправили этот законопроект на доработку в профильный комитет для подготовки к третьему чтению и принятия его в целом как закон. Учитывая это, парламентарии решили не рассматривать похожий по сути законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины о защите общественной морали (регистр. №1340), поданный Геннадием Москалем.

В среду, 18 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об усилении ответственности за реализацию несовершеннолетним и незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий (регистр. №4784).

На следующий день, 19 ноября, Парламент приступит к рассмотрению в первом чтении проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (регистр. №5000).

Напомним, что в сентябре этого года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Правительству с просьбой предусмотреть при подготовке и принятии Госбюджета на 2010 год возможность передачи государственного и коммунального имущества в аренду религиозным организациями также и для проведения социальной деятельности, не связанной с получением прибыли. Кроме этого, на прошлой неделе Общественный совет при Минобразования призвал Минфин и Комитет по вопросам бюджета найти возможность для финансирования в следующем году печати учебников по факультативному предмету «Основы христианской этики».

В этот же день парламентарии повторно рассмотрят доработанный проект Постановления о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине (регистр. №4614), о содержании которого ИРС сообщал ранее.

В пятницу, 20 ноября, в повестку дня пленарного заседания Парламента планируется включить вопрос о рассмотрении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации лиц и физических лиц-предпринимателей» (регистр. №5146, автор – Кабинет Министров Украины).

Следует отметить, что данный законопроект обходит проблему “двойной регистрации” религиозных организаций, о которой неоднократно заявляли эксперты и представители конфессий. В обращении от 13 июля 2009 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просил Правительство усовершенствовать процедуру государственной регистрации религиозных организаций путем внедрения принципа "единого окна".