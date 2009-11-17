Владимира Легойду выдвинули в Общественную палату РФ

Глава синодального Информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда выдвинут в Общественную палату России.

Как сообщает Благовест.инфо, во вторник, выдвижение В.Легойды состоялось по списку общероссийских общественных организаций.

Ранее, согласно указу президента РФ, членами первой трети Общественной палаты стали 42 человека. Среди них - председатель научно-общественного комитета Совета муфтиев России Фарид Асадуллин, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров, президент Федерация еврейских общин страны Александр Борода.

Формирование Общественной палаты происходит в три этапа. Первых 42 членов палаты назначает президент РФ. Они, в свою очередь, выбирают 42 представителей от общественных организаций, выдвигающих свои кандидатуры в члены палаты. Эти кандидатуры утверждаются двумя третями голосов из ранее принятого состава палаты.