Президент Украины выразил соболезнование в связи со смертью Патриарха Сербии

Президент Украины Виктор Ющенко выразил соболезнование в связи со смертью Святейшего Патриарха Сербии, Архиепископа Пецкого, Митрополита Белградско-Карловацкого Павла, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Всю жизнь Его Святости являются ярким образцом усердного и самоотверженного служения Богу, Церкви и народу. В лице Патриарха Павла Украина потеряла хорошего друга, большого знатока и почитателя украинского духовного наследия, поборника межправославного единства", - отметил Президент Украины.

От имени всех украинцев В.Ющенко выразил искренне сожаление по поводу тяжелой и непоправной потери.

"Светлый образ архипастыря Павла навсегда останется в наших сердцах" - говорится в соболезновании Президента Архиерейскому Синоду Сербской Православной церкви.