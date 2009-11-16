В ВР зарегистрирован законопроект относительно лиц, которые из-за религиозных убеждений отказываются от идентификационного номера

ВР рассмотрит изменения к Закону Украины о Государственном реестре физических лиц, которые из-за религиозных убеждений отказываются от идентификационного номера

Как сообщает РИСУ, народный депутат Украины от ПР Елена Лукаш внесла на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков и других обязательных платежей" (относительно обеспечения прав лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от принятия идентификационного номера)». Этот проект предусматривает внесение изменений в статьи 1 и 5 Закона Украины «О Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и других обоязательных платежей».

Согласно этому проекту Закона, лицам, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от принятия идентификационного номера и официально сообщают об этом соответствующие государственные органы, предусматривается установить отметку в паспортах органами государственной налоговой службы о наличии у них права осуществлять любые платежи без идентификационного номера. В действущем законе эту отметку ставили органы МВД. Предлагается установить содержание отметки и определить, что единственным документом, который подает лицо, желающее получить ее, является паспорт гражданина Украины. Отметка в паспорте должна быть засвидетельствована подписью и печатью должностного лица органа государственной налоговой службы.

Отдельно предлагается решить проблему сохранения сведений о лицах, в паспортах которых сделана отметка о наличии у них права осуществлять любые платежи без идентификационного номера. Внесенные изменения исключат ситуацию, когда сведения о таких лицах остаются в государственном реестре.

Кроме того, предлагается установить, что граждане Украины, которые отказались от принятия идентификационного номера, учитываются как налогоплательщики и других обязательных платежей исключительно по серии и номеру паспорта. Для этого лицо, которое из-за своих религиозных или других убеждений отказывается от принятия идентификационного номера, как в случае отсутствия, так и в случае наличия у него идентификационного номера, сообщает об этом в форме заявления органам государственной налоговой службы по своему месту регистрации и предъявляет для этого паспорт гражданина Украины.

Как сказно в объяснительной записке к проекту Закона, принятие таких изменений позволит задействовать реальный механизм защиты конституционных прав верующих граждан, не желающих принимать идентификационный номер, и четко предусмотрит порядок внесения в паспорт гражданина Украины соответствующей отметки о наличии у гражданина права осуществлять любые платежи без идентификационного номера.