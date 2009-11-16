Карпачёва требует вернуть землю в Китаево Свято-Троицкому монастырю

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ представление относительно защиты прав Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря на пользование культовыми сооружениями и землей, которые принадлежали ему с древних времен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАРПАЧЁВОЙ.

В сообщении отмечается, что “производством Уполномоченного по правам человека установлено, что по распоряжению Кабинета министров Украины от 26 апреля 2002 года №228-р в бесплатное пользование Свято-Троицкому Китаевскому мужскому монастырю передан целостный имущественный комплекс Киевского государственного научно-производственного учебного комбината вместе с земельными участками. Вопреки указанному правительственному распоряжению, Киевский городской совет 28 декабря 2004 года принял решение о передаче открытому акционерному обществу "Киевская овощная фабрика" земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства, в частности – и в урочище Китаево Голосеевского района столицы”.

“За последние годы, - отмечает пресс-служба, - столичный горсовет принял и ряд других решений, в том числе о передаче упомянутому ОАО земельного участка в урочище Китаево для строительства и обслуживания объектов общественного и коммерческого пользования, торгово-развлекательных комплексов, офисных центров, паркингов, объектов жилищной застройки, игнорируя при этом требования действующего законодательства Украины, в частности статьи 53, 84 Земельного кодекса Украины, а также в нарушение прав и законных интересов религиозной организации – Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря”.

По убеждению Омбудсмана, принадлежность земель урочища Китаево к охранной зоне не вызывает никаких сомнений. “На этой территории сохранились остатки городища ІХ–Х веков, древних поселений, укреплений и пещерных келий. В ХІV веке здесь был создан пещерный монастырь. В целом в урочище насчитывается восемнадцать памятников архитектуры местного и государственного значения. Еще в 1979 году решением исполкома Киевского городского совета народных депутатов на указанной территории были созданы архитектурный и археологический заповедники”.

Как отмечает Н.КАРПАЧЁВА, большинство земель в урочище Китаево испокон веков принадлежали Православной Церкви. Здесь до сих пор сохранились старинное монашеское кладбище и комплекс монашеских пещер, которые являются неотъемлемой частью Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря. “Строительные работы на этой территории неминуемо приведут к уничтожению упомянутых археологических и архитектурных памятников, разрушению могил и как следствие – к нарушению права человека на достойное захоронение. Намерения власти относительно размещения на святом для многих людей месте торгово-развлекательных комплексов вызывают вполне справедливое возмущение православных верующих и широкой общественности”, - подчеркнула Омбудсман.

Поэтому Уполномоченный по правам человека Н.КАРПАЧЁВА предлагает Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ безотлагательно рассмотреть вопрос об отмене указанных выше решений Киевского городского совета и передать охранные земли в урочище Китаево их историческому хозяину – Свято-Троицкому Китаевскому мужскому монастырю, всемирно известной святыне Украинского православия.

“Во исполнение упомянутого распоряжения Кабинета министров Украины от 26 апреля 2002 года №228-р, а также Указа Президента Украины от 21 марта 2002 года № 279 “О безотлагательных мерах по окончательному преодолению негативных последствий тоталитарной политики бывшего СССР относительно религии и восстановления нарушенных прав церквей и религиозных организаций” монастырю должны быть возвращены все здания, которые ему принадлежали”. – убеждена Н.КАРПАЧЁВА. Она отмечает, что на время передачи целостного имущественного комплекса Киевского государственного научно-производственного учебного комбината в бывших кельях и других монастырских помещениях (большинство их в аварийном состоянии) жили несколько десятков семей, которые до сих пор не отселены. “Такая ситуация является источником постоянных конфликтов, что мешает нормальной деятельности монастыря, поскольку особый монастырский уклад жизни несовместим со светским. Очевидно, нужно немедленно начать процесс отселения бывших работников комбината с семьями с предоставлением им пригодного жилья в соответствии с требованиями действующего законодательства”, - считает Омбудсман Украины.

Пресс-служба также напоминает, что по поручению Кабинета министров Украины от 30 сентября 2009 года создана межведомственная рабочая группа для изучения ситуации в урочище Китаево. В связи с этим Уполномоченный по правам человека обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой включить в ее состав представителей Уполномоченного, а также Киевской епархии Украинской Православной Церкви и Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря, что способствовало бы более объективному изучению ситуации.