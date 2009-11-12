В ВР подан законопроект о противодействии экстремизму и фундаментализму

В Верховную Раду Украины подан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии экстремизму». Документ предлагает введение административной и уголовной ответственности за пропаганду экстремизма и фундаментализма.

Институт религиозной свободы, примечательно, что законопроект также предусматривает ограничение права на свободу совести в случаях проявлений терроризма, экстремизма и фундаментализма, однако не дает определения или характеристик такой деятельности.

Законопроект №5276, автором которого выступил народный депутат Украины, заместитель министра внутренних дел Украины – начальник ГУМВД Украины в АР Крым Геннадий Москаль, предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины положеннями про ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта или распространения информации и материалов, содержащих идеи экстремизма и фундаментализма, а также за руководство и участие в экстремистских, фундаменталистских и иных запрещенных организациях, равно как и за материальное, организационное или другое содействие деятельности таких организаций.

Проект предусматривает изменения в Закон Украины «Об объединениях граждан» и Закон Украины «О политических партиях в Украине», которые запрещают политическим партиям получать имущество, услуги или денежную помощь от любых религиозных организаций, иностранных государств и их граждан, предприятий, учреждений, организаций, международных организаций, лиц без гражданства или предприятий с иностранными инвестициями.

Что касается Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», то автор предлагает внести изменения в статью 3 Закона, вводя возможность законодательного запрета отдельных религий, а также ограничения права на свободу совести в случаях проявлений терроризма, экстремизма и фундаментализма. Однако проект не дает определения или характеристик такой деятельности.

В статье 5 Закона проект предлагает запретить "функционирование религиозных организаций, которые способствуют проявлениям терроризма, экстремизма, фундаментализма, наркобизнеса и другой преступной деятельности", а в статье 18 – принуждать "к осуществлению обязательных пожертвований средств или имущества в пользу религиозных организаций".

По словам самого автора инициативы Геннадия Москаля: "Законопроект разработан с целью предотвращения распространения в Украине экстремизма и фундаментализма, ведь экстремистские группировки под лозунгом Ислама уже существуют в Украине".

Напомним, что ранее Геннадий Москаль внес в парламент проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» о предотвращении деятельности религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект (регистр. №2419). Как отметили представители ИРС, такие новшества не нашли поддержки в религиозной и экспертной среде, где законопроект был воспринят как посягательство на свободу вероисповедания в Украине.

Такого мнения и члены профильного Комитета по вопросам культуры и духовности, которые по результатам рассмотрения законопроекта №2419 рекомендовали Верховной Раде Украины его отклонить. Парламентарии подчеркнули, что действующий Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» значительно демократичнее, чем предложенные в него изменения.