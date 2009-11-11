Президент провел встречу с Главой УГКЦ
16:15, 11 ноября 2009Государство
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Обсудили церковно-государственные взаимоотношения
Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с Верховным архиепископом Киево-Галицким Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром, сообщает пресс-служба Главы государства.
Во время разговора было обсуждено современное состояние церковно-государственных отношений. Президент отметил важность налаживания межцерковного диалога в Украине и выразил готовность способствовать конструктивным начинаниям в этом направлении.
Кардинал Л.Гузар поинформировал Главу государства о ходе подготовки очередного Синода епископов УГКЦ, который начнется в конце этого месяца.
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