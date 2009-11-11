Президент провел встречу с Главой УГКЦ

Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с Верховным архиепископом Киево-Галицким Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром, сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время разговора было обсуждено современное состояние церковно-государственных отношений. Президент отметил важность налаживания межцерковного диалога в Украине и выразил готовность способствовать конструктивным начинаниям в этом направлении.

Кардинал Л.Гузар поинформировал Главу государства о ходе подготовки очередного Синода епископов УГКЦ, который начнется в конце этого месяца.