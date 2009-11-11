Президент Украины призвал Церковь отслужить панихиды по жертвам геноцида

С целью достойного почтения памяти жертв геноцида Украинского народа и обеспечения надлежащей организации и проведения мероприятий ко Дню памяти жертв Голодоморов (28 ноября 2009 года) 2 октября Президент Украины подписал Указ «О мероприятиях в связи с Днем памяти жертв Голодоморов» (№795).

Как сообщает РИСУ, согласно документу Кабинет министров обязан в десятидневный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2009 году мероприятий в связи с Днем памяти жертв Голодоморов. В указе Президент предложил религиозным организациям провести 28 ноября панихиды по жертвам Голодоморов, а также на протяжении октября-ноября — другие мероприятия по почтению памяти жертв геноцида Украинского народа.

Как отмечается в указе, Кабмин также должен разработать при участии организационного комитета и утвердить в двухнедельный срок план мероприятий по почтению памяти жертв Голодоморов. В этом плане, как информирует пресс-служба главы государства, следует предусмотреть такие мероприятия как проведение жалобных мероприятий в городе Киеве, в частности на территории Государственного музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине»; проведение 28 ноября 2009 года Общеукраинской акции «Засвети свечу»; организацию в городе Киеве, других населенных пунктах тематических выставок и экспозиций по освещению событий, связанных с Голодомором 1932-1933 годов в Украине и тому подобное.

В указе также Виктор Ющенко отметил необходимость продолжения работы по формированию Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, ее региональных томов.

Кроме того, указ обязывает правительство предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» средства на сооружение в столице второй очереди Государственного музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине», а также на проведение Украинским институтом национальной памяти исследований проблем Голодоморов в Украине.

Средства согласно указу следует выделить также на работу по проектированию и сооружению памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки), а также — на изучение вопроса относительно возможности установления соответствующих памятников и памятных знаков в других иностранных государствах.

28 ноября в 16.00 память жертв геноцида Украинского народа почтят минутой молчания, на это время остановят работу в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства) движение общественного и частного транспорта с произведением соответствующих звуковых сигналов.

На территории Украины 28 ноября приспустят Государственный флаг Украины, ограничат проведение развлекательных мероприятий, соответствующие изменения внесут и в программы радио и телевидения.