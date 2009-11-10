Ющенко поручил создать оргкомитет по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил организовать в июле 2013 года празднование 1025-летия крещения Киевской Руси.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

В частности, Кабинету министров Украины поручено:

образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси;

разработать и утвердить в трехмесячный срок план мер по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси, предусмотрев, в частности:

осуществление правовых, финансово-экономических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на обеспечение учета, надлежащего сохранения, использования памятников сакральной культуры в Украине и их популяризацию;

сохранение и популяризацию выдающихся отечественных памятников духовной литературы, издание научных и научно-популярных трудов по религиозной тематике, организацию выставок сакрального и изобразительного искусства, проведение тематических конференций, круглых столов;

подготовку и выпуск многотомной Украинской православной энциклопедии и Энциклопедии сакрального искусства Украины, каталога разрушенных храмов и монастырей Украины, а также серии изданий, посвященных 1020-летию крещения Киевской Руси, которое отмечалось в 2008 году;

создание художественных и документальных фильмов об историческом пути христианства в Украине, выдающихся памятниках сакральной культуры в Украине;

открытие туристических маршрутов и организацию путешествий и экскурсий по выдающимся местам, связанным с историей христианства в Украине;

проработка вопроса относительно создания музея выдающихся деятелей Украины;

проведение фестиваля духовной христианской музыки и пения, тематического кинофестиваля;

активизацию мер по возвращению (передаче) религиозным организациям культового имущества;

чеканка и введение в обращение в установленном порядке юбилейных монет, а также выпуск и спецпогашение почтовых марок, посвященных 1025-летию крещения Киевской Руси;

решить в установленном порядке вопрос о ежегодном финансировании мероприятий по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено разработать и утвердить в трехмесячный срок мероприятия по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.

Служба безопасности Украины вместе с Государственным комитетом архивов Украины должна способствовать представителям общественных организаций, научных учреждений и организаций, ученым и гражданам в свободном доступе к рассекреченным архивным документам, связанным с преследованием и уничтожением священнослужителей и церковнослужителей.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить осуществление зарубежными дипломатическими учреждениями Украины при участии украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.

Министерству образования и науки Украины поручено обеспечить проведение в учебных заведениях тематических мероприятий по освещению истории развития христианства в Украине с целью воспитания у молодежи чувства уважения к духовному наследию Украинского народа.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить систематическое широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.