В парламент привезут мощи Иустиньи и Киприана

В Свято-Владимирский храм, который расположен в помещении Верховной Рады Украины, прибудут мощи священномучеников Иустины и Киприана.

Как передает корреспондент УНИАН, ковчег с частицами мощей этих святых будет находиться в помещении ВР 18 ноября.

Как известно, святым мученикам Иустинье и Киприану возносят молитвы «о спасении от колдовства и вреда со стороны чародеев».