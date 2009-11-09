В парламент привезут мощи Иустиньи и Киприана
12:33, 09 ноября 2009Государство
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В Свято-Владимирский храм ВР
В Свято-Владимирский храм, который расположен в помещении Верховной Рады Украины, прибудут мощи священномучеников Иустины и Киприана.
Как передает корреспондент УНИАН, ковчег с частицами мощей этих святых будет находиться в помещении ВР 18 ноября.
Как известно, святым мученикам Иустинье и Киприану возносят молитвы «о спасении от колдовства и вреда со стороны чародеев».
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