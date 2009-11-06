В Винницкой обл. просят религиозные организации отслужить совместную молитву

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ обратился к руководителям всех действующих в области религиозных организаций с просьбой 8 ноября 2009 года провести во всех храмах соборную молитву к Господу Богу за спасение нашего народа, за наше государство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, одновременно председатель облгосадминистрации обратился и к винничанам помолиться за народ и за государство.

«Из поколения в поколение передается наставления святых отцов: «Что не по силу людям, то под силу Господу Богу». Мы обращаемся к Богу с искренней молитвой и просьбой помочь преодолеть большую беду – злую болезнь. У нас есть самый ценный дар – святая вера, неоценимая сила – молитва и безграничная любовь Божья, которая позволяет нам просить прощения за грехи, обращаться молитвой к Господу с просьбой, зная, что молитвы наши будут услышаны. Именно поэтому, искренне прошу святой молитвы к Господу нашему Иисусу Христу, духовенству и всем прихожанам – родным моим землякам. Пусть в Деснице и Божественной власти Христа находится весь наш Подольский край и вся Украина», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.