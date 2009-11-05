В Украине ужесточили ответственность за нарушение религиозного равноправия

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений к Криминальному кодексу Украины относительно ответственности за преступления по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 312 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или обиду чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места обитания, по языковым или другим признакам – предусматривают наказание штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определены должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные служебным лицом, - караются штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Действия, которые были совершенны организованной группой лиц или повлекли тяжелые последствия, - караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.