Янукович подарил Свято-Преображенскому собору икону Спасителя

Лидер Партии регионов Виктор Янукович подарил Свято-Преображенскому Собора Винницы икону Христа Спасителя.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пребывания в Виннице, В.Янукович посетил Свято-Преображенский Кафедральный собор, где состоялось прочтение молитв в честь праздника Иконы Казанской Пресвятой Богородици.

Архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский Симеон в свою очередь подарил В.Януковичу Образ Святой Девы Марии Богородицы и в память о Соборе его изображение и описание 250-летней истории Собора. «Мы желаем вам, чтобы Господь и в дальнейшем укреплял ваши силы, а эти силы вы использовали для славы Божьей и для блага наших людей. У нас общая миссия - воспитательный процесс людей и все делать для людей», - сказал Архиепископ, обращаясь к кандидату в президенты.