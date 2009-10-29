Ющенко встретился с главами украинских конфессий

Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 28 октября в Митрополичьем доме комплекса София Киевская. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.Предстоятели украинских конфессий обратили внимание Главы государства на ряд вопросов государственно-конфессионального и общественного характера, для решения которых следует консолидировать усилия власти и общественности в ближайшее время. Во время встречи шла речь о необходимости большего утверждения нравственности в обществе и о дальнейшем развитии духовной и общественно-важной деятельности Церквей и религиозных организаций.

В своем вступительном слове Виктор Ющенко заявил, что приветствует начало процесса диалога относительно преодоления разделения украинского православия. Он выразил убеждение, что достижение духовного единства в православии фактически означает подачу сигнала для общества относительно его консолидации.

Глава государства также призвал украинское духовенство не вовлекаться в избирательный процесс и не допускать политизации Церквей во время президентской избирательной кампании. Он отметил, что в Украине должны состояться честные и демократические выборы.

Во время встречи Председательствующий в Совете епископ Маркиян Трофимьяк передал Виктору Ющенко совместное обращение членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, в котором затронуты наиболее важные вопросы гармонизации отношений Государства и Церкви, как общественных институтов.

В своем обращении духовные лидеры страны обратили внимание Главы государства "на ещё более актуальную проблему недостатка нравственности в украинском обществе". При этом, по их мнению, существующая ситуация "без неотложных совместных мер нормативного и духовно-просветительского характера может привести к крайне печальным последствиям в обществе, в частности среди подрастающего поколения".

По убеждению членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций: "Государство должно законодательно защитить украинских граждан от пропаганды слабоалкогольных напитков, насилия, жестокости, безответственного отношения к семье, развратного и потребительского образа жизни, чем на сегодня переполнено отечественное телевидение и радиовещание, рекламные мероприятия и медиа-рынок". В связи с этим, главы конфессий предложили Президенту Украины создать больше возможностей для трансляции духовно-просветительских и нравственно-воспитательных передач на всеукраинских и региональных государственных и коммунальных теле- и радиоканалах, в том числе с участием религиозных деятелей.

Участники встречи также обсудили вопрос возвращения бывшего культового имущества, которое было экспроприировано тоталитарным режимом, их историческим владельцам согласно обязательств Украины перед Советом Европы. Были упомянуты нередкие факты приватизации и попыток продажи отдельных сооружений культового назначения на уровне местного самоуправления, в частности в Киеве, что подтвердило актуальность инициативы о введении соответствующего законодательного моратория.

Последняя встреча рабочего характера Президента Виктора Ющенко и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций состоялась 3 марта 2006 года, накануне очередных парламентских выборов в Украине.