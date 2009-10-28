Ющенко встретится с представителями ВСЦиРО

Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора Ющенко с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Целью встречи является обсуждение актуальных проблем государственно-церковных отношений. Об этом сообщает Институт религиозной свободысо ссылкой на Пресс-службу Президента Украины.

"Сотрудничество государства и церковных организаций в частности является важным в контексте избирательной кампании, которая началась, и соответственно в обеспечении прав граждан на свободный выбор", – сообщается на сайте главы Украинского государства.

Следует напомнить, что последняя встреча рабочего характера Президента Виктора Ющенко и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций состоялась 3 марта 2006 года, накануне очередных парламентских выборов в Украине. Итогом встречи стало подписание членами Совета Декларации руководителей Церквей и религиозных организаций Украины, направленной на достижение межконфессионального мира и согласия, неиспользование авторитета церквей и религиозных организаций в предвыборной агитации.