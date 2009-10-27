Ющенко благословили на родине (фото)

В рамках рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей: супругой Катериной, детьми Кристинкой, Софийкой и Тарасом посетили родное село главы государства Хоружевку.

Как сообщает сайт Президента Украины, после торжественной литургии в церкви Св. Апостола Андрея Первозванного Виктор Ющенко обратился к односельчанам с приветственным словом.

Глава государства охарактеризовал основные достижения 4 лет своего президентства - утверждение базовых принципов демократии - свободы слова и свободы выбора; сдвиги в экономической сфере; существенный рост заработной платы и пенсий, увеличение финансирования ключевых социальных программ. Виктор Ющенко подчеркнул, что демократическими достижениями, нашими европейскими успехами, нашим национальным возрождением, которое состоялось в последние годы, надо гордиться, ведь это те основы, без которых невозможна свободная и достойная жизнь украинцев, невозможно экономическое процветание государства.

В свою очередь община Сумщины попросила Виктора Ющенко остаться как можно дольше лидером нации, который единственный защищает национальные интересы. Односельчане обратились к В.Ющенко: «Пусть Божья благодать и вера в людей поможет вам на тернистой дороге. Пусть Господь пошлет крепкое здоровье, верных и надежных друзей, воплощение замыслов и большие начинания. А мы, Ваши земляки, поддерживаем Вас и верим в Вашу победу. В добрый час, в добрый путь!»

По старинной украинской традиции, Президенту Украины вместе с благословением односельчан вручили в качестве символа силы хлеб из печи и пригоршню земли из родного села.

В рабочей поездке Президента Украины сопровождают представители интеллигенции, в том числе Евгений Сверстюк и Дмитрий Павлычко.