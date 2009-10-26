Янукович совершил паломничество на Афон

Лидер Партии регионов Виктор Янукович осуществил паломничество на Святого Афон.

Об этом сообщает РИСУ со ссылкой на пресс-службу В.Януковича. Сегодня, 26 октября, вечером лидер регионалов вернется в Киев. Во время президентской избирательной кампании 2004 года Виктор Янукович также посещал Святую гору Афон.

Афон – монастырское государство на восточном выступе Халкидонского полуострова — Айон-Орос — в Эгейском море. Это знаменитый религиозный, научный и туристический центр. Управление осуществляется представителями монастырей — святой общиной. Высшая юрисдикция принадлежит Константинопольскому Патриарху.

В монастырях Афона хранится около 10 тыс. греческих, славянских, арабских рукописей, ценных художественных произведений. Всем паломникам монахи предлагают бесплатное питание в просторных монастырских трапезах и прибежище в специальных кельях. Также всем паломникам позволяется находиться в храмах во время богослужений и осматривать реликвии монастырей.

Посещать Святую гору позволяется, в соответствии с уставом монастырского государства, только мужчинам. Женщинам запрещено даже приближаться к побережью. От посетителей, иностранных граждан, требуется иметь при себе разрешение Министерства по делам Македонии и Фракии ( в г. Салоники).

Напомним в конце сентября лидер Партии регионов, претендент, на должность Президента Украины Виктор Янукович заручился благословением на будущих выборах в Свято-Покровском Красногорском женском монастыре УПЦ (МП) Черкасской области.