Тимошенко после встречи с Папой Римским изменила отношение к проблемам в Украине

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после встречи с Папой Римским Бенедиктом ХVІ на прошлой неделе изменила отношение к проблемам, с которыми ей придется сталкиваться в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия», делясь своими впечатлениями от недавнего визита в Ватикан.

«Когда я возвратилась в Украину, то даже те проблемы, которые в Украине на первый взгляд, перед отлетом в Ватикан, казались ужасными, оказались мелочными, ничего не стоящими. Самое главное – это те ценности, которыми мы должны руководствоваться, для того, чтобы наша жизнь была счастливой» – сказала Ю.Тимошенко.

Премьер-министр также отметила, что сегодня в Украине ей придется работать в очень сложных условиях. «Все политическое поле объединилось против меня» – заявила она.

Вместе с тем Ю.Тимошенко подчеркнула, что, избрав верную цель, нужно пытаться достичь ее, несмотря ни на какие препятствия.