Тимошенко: Папа Римский считает Украину неотъемлемой частью Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Папа Римский Бенедикт ХVІ считает Украину неотъемлемой частью Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия».

Ю.Тимошенко отметила, что после общения с Папой поняла, что Бенедикт ХVІ любит Украину и очень хорошо осведомлен и понимает ситуацию в стране.

«Папа любит Украину и знает ее лучше, чем даже некоторые политики, в частности и историю. Понимает все, что в Украине происходит – понимает все до деталей» – сказала премьер-министр.

Она отметила, что, по словам Папы, Западная и Восточная Европа напоминают двое легких в организме континента и без Украины одна из них просто не может существовать.