Всеукраинский Совет Церквей проведет заседание в Израиле

19-20 октября 2009 года в г. Иерусалим (Израиль) состоится выездное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Как сообщает Институт религиозной свободы, изменение традиционного места встреч глав конфессий с Киева на столицу Святой Земли – Иерусалим стало возможным по инициативе председательствующего в Совете, главного раввина г. Киева и Украины Якова Дов Блайха, который пригласил всех членов ВСЦиРО провести заседание вблизи святых для каждой конфессии мест.

Программа мероприятий выездного заседания предусматривает, что по прибытию в Иерусалим 19 октября члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций проведут встречу с министром иностранных дел Государства Израиль Авигдором Либерманом.

После этого в конференц-зале иерусалимского отеля «Хар Цион» («Маунт Зион») состоится рабочее заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Согласно повестке дня заседания предстоятели Церквей и религиозных организаций рассмотрят ряд обращений к органам государственной власти Украины и украинской общественности, а также обсудят состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине и другие насущные вопросы.

После завершения заседания члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций примут участие в обеде с участием министра Государства Израиль по делам религии Якова Марго.

В этот день для делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций также запланирована экскурсия в город Вифлеем и торжественный ужин с участием VIP-гостей, среди которых ожидаются высокопоставленные чиновники Государства Израиль, религиозные деятели, представители культурных и деловых кругов.