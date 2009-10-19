Патриарх Иерусалимский по просьбе Тимошенко благословил Украину

Патриарх Иерусалимский ТЕОФИЛ ІІІ по просьбе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО благословил Украину и украинский народ на счастье и процветание.

Как сообщает Правительственный портал, Ю.ТИМОШЕНКО находилась с частным визитом в Иерусалиме, где посетила святые места.

«По прилету в Израиль в субботу, 17 октября, Ю.ТИМОШЕНКО посетила Стену плача, где помолилась за счастливое будущее Украины и украинского народу», - отмечается в сообщении.

Во время встречи с Патриархом Иерусалимским Ю.ТИМОШЕНКО получила наивысшую награду Иерусалимской православной церкви – Орден Святогробского Братства и соответствующий сертификат.

Эта награда вручается главам церквей и главам государств за выдающиеся заслуги перед православной церковью.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Патриарха ТЕОФИЛА ІІІ за высокую награду и заявила, что «это чрезвычайно высокое отличие для Украины и верующего украинского народа, который желает мира и спокойствия». Она также сообщила Патриарху, что перед испытанием президентскими выборами решила посетить святые места и помолиться за то, чтобы Господь послал покой Украине и украинскому народу, объединение церквей, чтобы Украина чувствовала себя единой нацией.

Патриарх Иерусалимский ТЕОФИЛ ІІІ любезно принял приглашение Ю.ТИМОШЕНКО посетить Украину в ближайшее время. По словам Ю.ТИМОШЕНКО «это будет историческим событием для Украины».

Кроме того, во время пребывания в Израиле Ю.ТИМОШЕНКО посетила Храм Гроба Господнего, Гефсиманский Сад, могилу Девы Марии и осмотрела место у реки Иордан, где происходило крещение Иисуса Христа.