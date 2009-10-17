Тернопольский облсовет призывает к созданию поместной церкви

Тернопольский облсовет призывает Президента Украины Виктора Ющенко и Верховную Раду инициировать на общегосударственном уровне процесс становления Единой украинской поместной церкви. Соответствующее обращение депутаты приняли вчера вечером на внеочередной сессии. В нем депутаты указывают, что сейчас как никогда не появилась проблема “дегуманизации общества, потеря ориентиров общественной морали и как следствие - потери духовности”. “Церковь должна занять более весомое место в нашем государстве, как это имело место во время наибольших испытаний, какие выжиги на долю украинства”, - говорят депутаты в своем обращении. Они также отметили, что в единении церквей видят единственный способ преодоления общественных противоречий и выработки в нации ценностных ориентиров.

“Одним из ключевых заданий в единении украинцев востока и запада, севера и юга видим инициацию конкретных организационных и законодательных шагов относительно становления Единой украинской поместной церкви”, - отмечают депутаты. Следовательно они выразили надежду, что Президент и народные депутаты “приложат весомые усилия для реализации этой высокой исторической миссии”.