Папа Римский встретился с Тимошенко тет-а-тет

Встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVІ проходила в частной Папский библиотеке и продолжалась полчаса.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В начале встречи Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Папу Римского за возможность проведения такой встречи. Получасовой разговор происходил в формате с глазу на глаз.

Кроме того, сегодня на встрече с украинской общиной в Италии Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает свой визит в Ватикан и встречу с Папой Римским чрезвычайно важными. “Это большое событие не только для меня – это событие для Украины”, - цитирует пресс-служба Кабмина слова главы правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что во время встречи с Папой Римским БЕНЕДИКТОМ ХVІ будет случай обсудить все проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина, обсудить вопросы взаимоотношений между церковью и государством, а также обменяться мнениями о мерах, которые применяются в мире для укрепления духовности.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочим визитом в Ватикане.