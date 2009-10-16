Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отправилась в Ватикан

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отбыла с рабочим визитом в Ватикан.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям из СМИ Секретариата Кабинета министров, глава украинского правительства встретится с Его Святостью Папой Римским Бенедиктом XVI.

Кроме того, Ю.Тимошенко проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио Бертоне.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в августе 2009 года получила приглашение от Папы Римского Бенедикта XVI осуществить визит в Ватикан.