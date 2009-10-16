Церкви призывали ВР законодательно защитить трудовых мигрантов

В Верховной Раде состоялись парламентские слушания на тему «Зарубежное украинство: современное состояние и перспективы сотрудничества», которые организовал Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений. По этому случаю члены Совещания представителей христианских Церквей Украины обнародовали общее Обращение к Верховной Раде Украины относительно ситуации украинских трудовых мигрантов. Текст обращения обнародовалИнститут религиозной свободы.

В обращении отмечено: “На протяжении последних лет наблюдаем невероятный рост потребности послужить нашим соотечественникам, а часто даже знакомым и близким, которые в силу обстоятельств были вынуждены оставить свои дома и отправиться за границу в поисках заработка для содержания своей семьи”. Однако, по мнению глав Церквей, голос украинских трудовых мигрантов слабо услышан в нашем государстве. Это касается в частности ненадлежащего внимания к решению их повседневных потребностей со стороны органов государственной власти Украины.

“Считаем своїй обязанностью поднести голос за тех наших сограждан, которые были вынуждены выехать и теперь лишены надлежащей защиты и безопасности в странах пребывания и покинуты на произвол судьбы, а когда желают вернуться, чувствуют неприязнь” – отмечают предстоятели украинских Церквей.

По их мнению, парламентские слушания по вопросам трудовой миграции и проблемам заграничных украинцев являются благоприятным случаем откровенно обсудить проблемы мигрантов и, главнее всего, предложить конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации.

“Первым из них должно было бы быть признание Украинским государством факта существования несколько миллионных групп трудовых мигрантов, и законодательное закрепление их статуса” – идет речь в документе.

Авторы обращения призвали парламентариев “взять во внимание инициативу десятков общественных организаций украинцев за рубежом и в Украине, которые совместными усилиями разработали проект закона о правовом статусе украинских трудовых мигрантов, а также поддержать его на всех стадиях законотворческого процесса. Такой шаг был бы хорошим знаком для всех заинтересованных сторон и демонстрировал бы настоящий интерес к судьбе миллионов украинцев”.

Обращение поддержали все члены Совещания представителей христианских Церквей Украины: Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Православная Церковь, Украинская Греко-католическая Церковь, Римско-католическая Церковь в Украине, Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан-баптистов Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Украинская Христианская Евангельская Церковь, Украинская Лютеранская Церковь и Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины.