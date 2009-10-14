Тимошенко едет к Папе Римскому

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует 16 октября осуществить визит в Ватикан, сообщается на ее официальном сайте.

В июле 2009 года Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI пригласил главу украинского правительства посетить Ватикан, напоминается в сообщении.

"Посещать Ватикан я буду по приглашению Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI. Для меня очень важно провести все необходимые разговоры о сотрудничестве власти в Украине с Советом церквей, о том, какие шаги мы предпринимаем для того, чтобы помочь церквям выполнять их миссию. Я думаю, что это очень важный разговор, потому что я считаю, что только с возрождения духовности начнется и экономическое возрождение страны", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что в ближайшее время планирует посетить святые места в Иерусалиме. "Я, как верующий православный человек, перед такими тяжелыми испытаниями, которым является президентская кампания, и главное – наведение порядка в стране после выборов Президента, я хочу проехать по всем святым местам, я хочу посетить все важные для православных святыни. Хочу побывать у Гроба Господнего, хочу обязательно побыть в тех местах, которые связывают с именем Иисуса Христа. И просто исповедаться, причаститься, покаяться и идти вперед с верой, что Господь все же для Украины подготовил прекрасное будущее", - отметила она.

При этом глава правительства подчеркнула, что ее поездка в Иерусалим имеет частный характер, и будет финансироваться за счет собственных средств. "Во-первых, это будут выходные дни, а во-вторых, абсолютно за собственные средства – ничего общего это с командировкой не имеет", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.