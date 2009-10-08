СБУ передаст УПЦ КП архив на 37 храмов

Сегодня в патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата состоится церемония передачи председателем Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко предстоятелю УПЦ КП патриарху Филарету архивных материалов относительно 37 культовых сооружений в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, которые не используются по назначению или находятся в разрушенном состоянии. Об этом УНИАН сообщили в информационно-издательском управлении УПЦ КП.

В обобщении данных приняли участие областные государственные администрации, в рамках содействия в создании единой поместной православной церкви в Украине.