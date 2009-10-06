Тимошенко хочет, чтобы в Киеве было представительство Вселенского патриархата

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает идею открытия в Киеве постоянного представительства Вселенского патриархата.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом она заявила во время встречи с делегацией Вселенского патриархата - митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом), старшим секретарем Священного Синоду Вселенского патриархата архимандритом Элпидофором (Ламбриниадисом) и священником Василием Папафанасиу.

Премьер выразила уверенность, что такая инициатива получит поддержку всех церковных конфессий в Украине, всех ветвей власти и представителей всех политических сил, подчеркнув, что объединения православия стало бы для Украины эпохальным событием. "Я всем сердцем стремлюсь к этому. Это позволило бы Украине стать на порядок сильнее. Народ Украины является высокодуховным, верующим, и для нас единство православия является очень важным, поскольку это одновременно и единство государства", - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, объединение всех православных конфессий в единую поместную православную церковь должно пройти эволюционно, без давления, в частности, со стороны власти. Премьер также проинформировала, что правительство наладило системное сотрудничество с Всеукраинским советом церквей и все решения, связанные с функционированием религиозных организаций, принимает только после согласования с этой структурой.

В свою очередь, митрополит Эммануил передал главе украинского правительства приветствие от патриарха Вселенского Варфоломея I и благословение от Вселенского патриархата на служение Украине.

Делегация Вселенского патриархата пребывает в Украине по решению Священного Синода Вселенского патриархата с целью детального ознакомления с ситуацией в украинском православии, поиска путей урегулирования существующих проблем.

